Вице-министр иностранных дел Казахстана рассказал о нюансах логистики Межсирийских переговоров в Астане

Вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко, отвечая на вопросы в эфире телеканала 24 Хабар, после завершения Межсирийских переговоров в Астане, рассказал о деталях логистики конфликтующих сторон и нюансах подготовки мероприятия.

Вице-министр рассказал, что стороны отказывались сидеть за одним столом даже во время обеденного перерыва, но, тем не менее, трапезничать им пришлось в одном помещении:

"Делегации были расселены в разные гостиницы, у них были разные переговорные комнаты, и тот же Стаффан де Мистура (спецпредставитель Генсека ООН в Сирии - V) кочевал из одной комнаты в другую для проведения переговоров, либо с правительством, либо с оппозицией, либо они сами (стороны конфликта - V) в разных форматах встречались, и с россиянами, и с турками, и с иранцами. Интересный момент был - подали обед в формате буфета, он проходил в одном помещении для всех (участников перегоров - V) и сирийцы, не садясь все же за один стол, обедали в одной комнате (...) не мешая друг другу".

Василенко ответил, что агентами переговоров стали страны-гаранты проведения этой встречи:

"Вооруженная оппозиция никогда не общалась напрямую с правительством Сирии, за все 6 лет (военного конфликта - V) они никогда не сидели за одним столом. Здесь страны-гаранты - Турция, Россия, Иран - помогают модерировать позиции сторон. Не секрет, что правительство России поддерживает правительство Сирии и имеет с ними прямой диалог, не секрет, что правительство Турецкой республики поддерживает ряд представителей оппозиционных (сирийских) групп, которые и поддержали режим прекращения огня в декабре прошлого года и которые приняли участие в этих переговорах. Аналогичную роль сыграл и Иран, как ближайший сосед Сирии, конечно, я думаю, что сыграло роль, что Казахстан всеми воспринимается, как честный брокер (...)", - резюмировал вице-министр.

Он также рассказал, что до самого начала переговоров был неясен состав делегаций:

"(Организовать переговоры было) достаточно сложно, тем более, что эти переговоры организовывались в экстренном порядке, до последнего практически дня шло согласование состава делегаций, до последнего дня шло согласование участников даже - кого приглашать, кого не приглашать, кто организовывает логистику... мы большой опыт приобрели", - отметил Василенко.

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