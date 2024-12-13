Суд вынес еще один приговор по делу о сексуальном рабстве школьницы из Кызылорды

В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области в закрытом режиме рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого К. по факту вовлечения несовершеннолетней в проституцию.

Суд установил, что подсудимый шантажом принуждал несовершеннолетнюю к занятию проституцией. Ему назначено 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, при этом к смягчающим обстоятельствам суд отнес наличие у него малолетних детей.

Также суд признал его виновным в мошенничестве, связанным с продажей земельных участков нескольким лицам одновременно, и трудоустройством в местные исполнительные органы области.

Приговор не вступил в законную силу.

Сейчас в производстве находятся еще два дела – по сводничеству и склонению к употреблению наркотических либо психотропных веществ.

Ранее к четырем с половиной годам лишения свободы приговорили 21-летнего местного жителя по обвинению в вымогательстве денег у 16-летней школьницы. По версии следствия, угрожая распространением порочащих сведений, он требовал от нее 700 тыс. тенге, а также забрал из ее сумки 35 тыс. тенге.

Напомним, в августе стало известно, что в Кызылорде школьников подозревают в удержании своей 16-летней одноклассницы в сексуальном рабстве. В общественном фонде «Не молчи KZ» рассказали, что группа подростков насильно удерживали девушку и заставляли принимать наркотики. Причем, как заявляли в фонде, об этом знали директор школы, учителя, участковый полицейский, но не принимали никаких мер.

В пресс-службе областного департамента полиции сообщали, что подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Никаких деталей дела в полиции не раскрывали. Уполномоченный по правам детей Динара Закиева заверяла, что расследование находится на ее контроле.

21 октября стало известно, что всего по делу проходят 11 подозреваемых, причем пятеро из них – несовершеннолетние.