Китай готов поддержать Казахстан в строительстве АЭС – Минэнерго

Казахстанская делегация во главе с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым 10-13 декабря посетила Китай и обсудила сотрудничество в атомной энергетике, нефтегазовых проектах и ВИЭ.

Как сообщила пресс-служба Минэнерго, в Пекине Саткалиев встретился с руководителем государственного управления энергетики Хэ Ваном и заместителем председателя Агентства по атомной энергии КНР Цзином Лю.

«Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области атомной энергетики, нефти и газа, электроэнергетики и возобновляемых источников энергии. Вместе с тем китайская сторона выразила высокую степень готовности поддержать Казахстан в реализации проекта по строительству АЭС», - отметили в министерстве.

Саткалиев также провел переговоры c генеральным директором Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC), потенциальным поставщиком ядерной технологии, вошедшим в казахстанский «шорт-лист.

Казахстанская делегация также посетила строящуюся АЭС «Чжанчжоу» с реактором HPR-1000; производственные базы корпорации по атомной энергетике компании Shanghai Electric и завод по конверсии и обогащению урана в центральной части Китая. Посещение этого завода было в рамках работы по созданию кластера высокого передела.

Ранее свою поддержку в строительстве АЭС выразила Казахстану Франция, а Путин вновь заявил о готовности «Росатома» участвовать в проекте.