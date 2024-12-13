Китай готов поддержать Казахстан в строительстве АЭС – Минэнерго

Саткалиев провел переговоры c потенциальным поставщиком ядерной технологии
Казахстанская делегация во главе с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым 10-13 декабря посетила Китай и обсудила сотрудничество в атомной энергетике, нефтегазовых проектах и ВИЭ.
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