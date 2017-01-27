Генпрокурор поручил перевести всю работу в электронный формат

В пятницу в ходе отчетной коллегии ведомства генеральный прокурор Жакип Асанов заявил, что бумага – это прошлый век, и необходимо исключить ее оборот. Он поставил задачу подчиненным перевести все материалы в цифровой формат.

«Бумага - это даже не вчерашний день, это прошлый век, то, что делается на бумаге, невозможно проконтролировать. Поэтому ставим задачу всё это перевести в в цифровой формат», - заявил он.

По его словам, первые шаги в этом направлении уже сделаны: есть система, которая «распознаёт и не позволяет делать ошибки судьям, прокурорам».

«Всё, что мы сегодня внедряем - это капля в море, пока с дубинками гоняемся за ворами и убийцами, технологии в США уже предсказывают, где и когда будут совершены преступления. А мы всё ещё гордимся, что делаем бумажные варианты и сетуем, что людей не хватает. Это ваша самая главная задача, сделаете это и будете всю жизнь гордиться. Вы в «Казпочте» сделали многое, но тут я от вас тоже ожидаю результата, на кону судьбы миллионов людей», - обратился Асанов к подчиненным.