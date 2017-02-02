Чистая прибыль Facebook за год выросла на 177%

Годовая чистая прибыль Facebook взлетела на 177% до $10,2 млрд, выручка – на 57% до $27,6 млрд. Большую часть выручки обеспечила мобильная реклама, сообщают Ведомости со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, драйвером роста компании стали усилия по продвижению рекламы для мобильных пользователей. На мобильную рекламу пришлось около 84% от всей квартальной выручки.

На рынке мобильной рекламы Facebook укрепил свои позиции, компания занимает второе место после Google. Рост показателя произошел за счет использования таких растущих площадок как Instagram и новых форм рекламы - таких как реклама в прямых трансляциях. Выручка компании растет больше чем на 50% пять кварталов подряд, напоминает «Интерфакс».

Количество пользователей, заходящих в соцсеть хотя бы раз в месяц, составило 1,86 млрд человек. Из них 1,74 млрд заходят в Facebook со смартфонов. Каждый пользователь принес Facebook почти на 30% больше доходов, чем годом ранее, – $4,83 против $3,73.

Выручка Facebook в IV квартале 2016 года выросла с $5,84 млрд годом ранее до $8,81 млрд - на 51%. Квартальная чистая прибыль Facebook составила $3,57 млрд.

После публикации отчета котировки Facebook пошли вверх и их рост достигал 3,6% на электронных торгах после закрытия бирж. Торги акции соцсети завершили на уровне $133,23 за бумагу. Как сообщает Bloomberg, за счет этого основатель компании Марк Цукерберг стал за эти часы богаче почти на $3 млрд, в Bloomberg Billionaires Index он занимает пятое место среди богатейших людей мира с состоянием около $59 млрд.