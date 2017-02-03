Причиной объявления приватизации стал несистемный подход правительства к управлению гособъектами

У правительства нет системного подхода к вопросам управления рядом государственных объектов, поэтому и объявлена программа приватизации. В этой связи в пятницу в ходе расширенного заседания правительства глава государства Нурсултан Назарбаев заявил об ответственности министерства финансов за ее реализацию.

«В 2016 году приватизировано 147 объектов на общую сумму 31 млрд тенге. Тем самым, общее число реализации по итогам второй волны достигла 394 объектов на 106 млрд тенге. В целях выполнения поручений, данных в послании об ускорении работы по сокращению доли государственной собственности, ранее запланированная на 4 года работа, завершится в 2018 году. Предпродажная подготовка стратегических объектов, оставленных на приватизацию в 2019-2020 годы, завершится в 2018 году. Список приватизируемых объектов пополнился 105 предприятиями», - рассказал министр финансов Бахыт Султанов.

«Не нужно многословного ответа правительства, - прервал его Назарбаев. - Я хотел бы сказать Сагинтаеву (премьер-министр Бакытжан Сагинтаев - V), что должна быть системная работа, чтобы управлять всеми этими сферами. Речь не идёт о том, чтобы все распределить».

Президент продолжил задавать вопросы: «Какая часть экономики должна оставаться в государственной собственности? Были же у нас такие ситуации, когда обратно приходилось выкупать приватизированные предприятия за счёт госфонда - то, что мы в своё время раздали. А сейчас мы говорим о приватизации, потому что у правительства нет системного подхода к этим вопросам», - подчеркнул глава государства.

Он заявил в этой связи, что в следующем году о результатах проведенной работы должен быть «другой доклад».

«У министерства финансов большая ответственность», - резюмировал Назарбаев.