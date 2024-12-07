Крупные проекты в энергетике, строящиеся при участии инвесторов из Катара, введут в эксплуатацию в 2026-2031 годах – «Самрук-Казына»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу поздно вечером в ходе поездки в Катар встретился с руководителями холдингов Power International Holding и Nebras Power, которые реализуют в Казахстане крупные инвестиционные проекты, сообщила Акорда.

Как рассказал по итогам встреч глава фонда «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов, ввод проектов в эксплуатацию запланирован на 2026-2031 годы.

В частности, реализуемые Qazaq Gas совместно с Power International Holding газопровод Актобе-Костанай и вторая нитка газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент будут сданы в 2026 году. В том же году будет введен в эксплуатацию газоперерабатывающий завод мощностью 1 млрд кубометров газа, а завод мощностью 2,5 млрд кубометров газа – в 2029 году.

Кроме того, в Кызылординской области «Самрук-Энерго» строит вместе с Power International Holding газовую электростанцию мощностью 1,1 гигаватт, ее введут в эксплуатацию в 2029 году.

В области Абай «Самрук-Энерго» реализует вместе с «дочкой» Nebras Power проект по строительству Семейской гидроэлектростанции мощностью 350 мегаватт. Ее планируют достроить в 2031 году.

В сообщениях Акорды упоминается, что Power International Holding также инвестирует в проекты в сфере коммуникаций в Казахстане, однако не говорится о сделке по покупке мобильного оператора Теле-2, принадлежащей сейчас «Казахтелекому». Предварительные договоренности о покупке были достигнуты в первой половине этого года, однако завершение сделки несколько раз откладывалось. Ее стоимость оценивается в $1,1 млрд.