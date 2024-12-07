Изменятся ли они через три недели в сообщении не указывается
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Минцифры заявило, что договорилось с операторами связи о сохранении тарифов до конца года
Фото Жанары Каримовой

Министерство цифрового развития сообщило, что договорилось с операторами связи «о сохранении текущего уровня тарифов на услуги связи до конца 2024 года».

«Инициатива министерства направлена на поддержку граждан и бизнеса, для которых стабильная стоимость связи является важным условием доступности цифровых услуг», - указывается в сообщении министерства.

Минцифры ничего не сообщает о том, изменятся ли тарифы с 2025 года, который наступит через три недели.

«Министерство продолжит внимательно следить за соблюдением обязательств и предпринимать шаги для дальнейшего развития телекоммуникационной инфраструктуры страны», - указывается в сообщении.

Минувшей осенью операторы связи предупреждали о росте тарифов с декабря.

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