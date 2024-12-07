Минцифры заявило, что договорилось с операторами связи о сохранении тарифов до конца года

Изменятся ли они через три недели в сообщении не указывается
Министерство цифрового развития сообщило, что договорилось с операторами связи «о сохранении текущего уровня тарифов на услуги связи до конца 2024 года».
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