Министры должны либо осознать свою ответственность, либо уступить место – Назарбаев

Министры не должны избегать принятия персональных решений. Однако, несмотря на персональную ответственность, члены кабинета министров до сих пор продолжают перекладывать ответственность. Как заявил в пятницу в ходе расширенного заседания правительства президент Нурсултан Назарбаев: «Всем все равно».

«Каждый руководитель должен брать ответственность на себя, не перекладывая на других. Мы говорили об этом при реорганизации правительства в прошлом году. Мы сократили количество вице-премьеров и министром и об этом сказали: каждый министр сам выпускает приказ, сам исполняет, и сам несет ответственность. Каждому министерству будут выделяться средства, каждому региону. Конечно, вы работали, чтобы добиться выделения средств, получили. Теперь вы должны нести персональную ответственность за расходование средств. Однако все остается по-прежнему, всем все равно. Министр пишет премьер-министру письма, президенту, вице-премьерам. Но не несет ответственность», - заявил Назарбаев.

Президент отметил, что если члены кабинета министров боятся ответственности, возникает вопрос о том, зачем они стремятся к такой работе.

«Можно быть замом, можно в бизнес-среде работать и не нести ответственность», - подчеркнул президент.

«Вы – министры целого государства, - продолжил он, - Среди миллионов наших граждан - много желающих. Из них – самые лучшие из лучших - вы – стали министрами, вы должны быть достойны этой должности. Если вам тяжело, сложно, то тогда дайте возможность другим».

Назарбаев еще раз подчеркнул, что министры не должны избегать принятия «персонального решения».

«Самое главное – это руководствоваться стратегическими целями и задачами государства», - резюмировал президент.