Оператор электронной торговли будет оформлять декларации на посылки казахстанцев – Жумангарин

Казахстанцы смогут самостоятельно оформлять декларации на все посылки или же этим будет заниматься оператор электронной торговли, заявил в среду журналистам в кулуарах мажилиса заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин.

«Сейчас вы покупаете товар где-нибудь на Amazon. И, если пришло не то или качество плохое, что вы будете делать? Вернуть товар очень сложно, правда? Возникает много вопросов. А теперь этот оператор, во-первых, оформит за вас декларацию – если стоимость до 200 евро и вес до 31 килограмма. За декларацию вы не платите. Он привезет товар домой», - объяснил Жумангарин.

Если же товар не понравится, можно написать обращение, и возвратом тоже будет заниматься оператор. В случае, если товар задекларирован неправильно, то и отвечать будет оператор.

Жумангарин также добавил, что товары станут дороже, если сумма посылки превышает 200 евро или 31 килограмм.

«(В таком случае – В.) вы платите совокупный таможенный платеж 15%. По новым правилам НДС будет платить площадка, а вы – 5% пошлины. В сумме получится 17%. Разница – 2%», - заключил глава Миннацэкономики.

Ранее в среду мажилис ратифицировал изменения в договор о Таможенном союзе по регулированию внешней электронной торговли. Вводится понятие «оператор электронной торговли» и новый вид таможенной декларации – декларация электронной торговли. По действующему законодательству товары, приобретаемые на зарубежных интернет-площадках, относятся к товарам для личного пользования и сейчас декларируются только при превышении норм беспошлинного ввоза товаров. При этом они не включаются в официальную статистику, так как не относятся к торговому обороту. Поправками же предусмотрено декларирование всего объема товаров электронной торговли.