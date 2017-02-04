Сагинтаев запретил своей канцелярии принимать письма от членов кабмина

Для того, чтобы каждый член кабинета министра нес ответственность за свои действия и ни на кого не перекладывал ответственность премьер-министр Бакытжан Сагинтаев запретил своей канцелярии принимать письма от первых руководителей ведомств. Об этом он заявил в субботу в ходе заседания кабмина.

«Каждый министр как член правительства несет ответственность за развитие сферы, которой он руководит. Поэтому у каждого из вас имеется достаточно полномочий самостоятельно принимать решения по возникающим проблемным вопросам и плодотворно взаимодействовать со своими коллегами – министрами. Даю поручение канцелярии премьер-министра в дальнейшем не принимать к рассмотрению письма министерств, акиматов с вопросами, решение которых относится исключительно к их компетенции», - поручил Сагинтаев.

Также он запретил первым руководителям инициировать совещания на уровне премьер-министра и вице-премьеров «по вопросам ваших компетенций».

«Часто бывает так, что приходят, просят совещание. А когда спрашиваешь, соответствующие министры между собой разговаривали? Говорит: «Нет, не разговаривали». То есть, министрам лень между собой проговорить, надо сразу в правительство, на уровень вице-премьера или премьера. Так не пойдет, тем более, у нас теперь только два вице-премьера, некому больше вашими вопросами заниматься. Своих вопросов хватает. Так что сами решайте», - заявил глава правительства.