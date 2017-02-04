Это должно заставить министров самостоятельно принимать решения по своим вопросам, считает премьер
Сагинтаев запретил своей канцелярии принимать письма от членов кабмина
Фото Службы центральных коммуникаций

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Для того, чтобы каждый член кабинета министра нес ответственность за свои действия и ни на кого не перекладывал ответственность премьер-министр Бакытжан Сагинтаев запретил своей канцелярии принимать письма от первых руководителей ведомств. Об этом он заявил в субботу в ходе заседания кабмина.

«Каждый министр как член правительства несет ответственность за развитие сферы, которой он руководит. Поэтому у каждого из вас имеется достаточно полномочий самостоятельно принимать решения по возникающим проблемным вопросам и плодотворно взаимодействовать со своими коллегами – министрами. Даю поручение канцелярии премьер-министра в дальнейшем не принимать к рассмотрению письма министерств, акиматов с вопросами, решение которых относится исключительно к их компетенции», - поручил Сагинтаев.

Также он запретил первым руководителям инициировать совещания на уровне премьер-министра и вице-премьеров «по вопросам ваших компетенций».

«Часто бывает так, что приходят, просят совещание. А когда спрашиваешь, соответствующие министры между собой разговаривали? Говорит: «Нет, не разговаривали». То есть, министрам лень между собой проговорить, надо сразу в правительство, на уровень вице-премьера или премьера. Так не пойдет, тем более, у нас теперь только два вице-премьера, некому больше вашими вопросами заниматься. Своих вопросов хватает. Так что сами решайте», - заявил глава правительства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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