Токаев поручил внедрить искусственный интеллект в сферу госуслуг

Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта поручил разработать комплексную программу по развитию искусственного интеллекта и цифровой трансформации страны, а также конкретные меры по внедрению искусственного интеллекта в сферу государственных услуг.

Токаев напомнил, что в ближайшие пять лет Казахстан должен стать цифровым государством, поэтому «нам следует стать страной, которая в полной мере использует потенциал искусственного интеллекта». И для этого нужна комплексная программа.

«Правительству совместно с агентством по стратегическому планированию и реформам надлежит разработать системный документ по развитию искусственного интеллекта и цифровой трансформации страны. Документ должен содержать комплекс конкретных мер по всем аспектам развития и применения искусственного интеллекта. Он должен быть четким и понятным с точки зрения внедрения данной технологии в экономику и государственный сектор», - поручил президень

Он подчеркнул, что задача этого документы – содействовать повышению конкурентоспособности страны и созданию новых индустрий. При этом к этой работе надо привлечь международные компании и авторитетных экспертов.

«Важно также сосредоточить внимание на управлении трансформацией рынка труда – через масштабные программы обучения и прогнозирование потребностей в кадрах», - добавил Токаев.

Кроме того, он считает, что нужно приступить к внедрению искусственного интеллекта в реальный сектор экономики – это «будет способствовать тотальной модернизации экономики, росту производительности труда». Для этого он поручил правительству совместно с фондом «Самрук-Казына» до конца года представить конкретные примеры внедрения ИИ в производственные процессы с демонстрацией экономического эффекта.

Также глава государства считает, что искусственный интеллект должен повысить эффективность работы госорганов. Он отметил, что в Казахстане значительная часть услуг до сих пор находится на стадии «цифровой фиксации», когда документы подаются и обрабатываются в электронном виде, но сами процедуры требуют ручного вмешательства госслужащих.

«Нам необходимо четко определить, какие услуги могут быть полностью преобразованы с использованием искусственного интеллекта. Высвободившиеся при этом ресурсы следует направить на другую сложную и полезную работу», - подчеркнул президент.

В этой связи он поручил правительству в течение трех месяцев разработать конкретные меры по внедрению искусственного интеллекта в сферу государственных услуг. В частности, считает Токаев, его необходимо широко применять при рассмотрении обращений и принятии решений.

Также Токаев указал на критическую важность использования технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, чтобы с помощью ИИ создавать реальные инструменты для точной диагностики, подбора лечения и мониторинга пациентов.

Президент также напомнил, что недавно в стране был запущен крупнейший в Центральной Азии суперкомпьютерный кластер. И необходимо в полной мере применять возможности суперкомпьютера. В этой связи он поручил правительству разработать справедливые правила распределения мощностей суперкомпьютера.

«Приоритет должен быть отдан перспективным стартапам и проектам национального значения. Одновременно следует продолжить работу по устранению фрагментированности государственных информационных систем», - отметил Токаев.

В целом глава государства считает, что Казахстан должен подключиться к инициативе Китая по созданию Глобальной организации по сотрудничеству в сфере ИИ.

«Считаю, предложение Китая о создании такой организации надо поддержать, принять участие в подготовительных мероприятиях. Это в интересах нашей страны», - сказал он.