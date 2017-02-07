Причины повышения цен на бензин объяснил глава Минэнерго

Изменение курса тенге к рублю стало причиной повышения цен на ГСМ в Казахстане, заявил во вторник в кулуарах правительства журналистам глава министерства энергетики Канат Бозумбаев.

«Одна из причин - это изменение курса тенге к рублю, которое произошло вот буквально две недели назад, когда закупался импортный бензин и, соответственно, цена на российский бензин выросла», - сказал Бозумбаев.

В целом, по его словам, курс тенге по отношению к рублю в прошлом году ослаб на 20%. «Соответственно, цена не сильно поднимается в рублях, но, когда в тенге переводишь, получается, что дороже стал обходиться потребителю», - признал глава минэнерго.

При этом он заверил, что отечественные нефтеперерабатывающие заводы работают по плану и вырабатывают необходимый объем.

«Дефицита нет и не будет», - заверил Бозумбаев.