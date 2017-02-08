Она должна повысить иммунитет Казахстана к радикальной идеологии
​КНБ представил программу по противодействию экстремизму и терроризму на 2017-2020 годы
Фото Марии Гордеевой

Дмитрий Мазоренко, Vласть

Комитет национальной безопасности представил проект госпрограммы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017-2020 годы. Она должна консолидировать усилия государства и общества, чтобы не допустить радикализацию граждан, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

В задачах программы - совершенствование мер профилактики религиозного экстремизма и терроризма, которые должны сформировать нулевую терпимость и иммунитет к радикальной идеологии в обществе.

Вместе с этим она должна повысить эффективность выявления и пресечения религиозного экстремизма и терроризма, в том числе через совершенствование системы специальных государственных и правоохранительных органов, системы реагирования на террористические проявления. В целом она должна минимизировать и ликвидировать последствия террористической и экстремистской деятельности.

Программа КНБ станет одной из мер, анонсированных в 2017 году в послании президента. Во время него Нурсултан Назарбаев поручал усилить борьбу с пропагандой религиозного экстремизма и начать работу по «теологической реабилитации» осужденных. Эти поручения также вошли в госпрограмму КНБ.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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