В четырех областях Казахстана из-за метели закрыты дороги

В Актюбенской, Костанайской, Алматинской и Восточно-Казахстанской области из-за ухудшения погодных условий закрыто движение на участках ряда автодорог, сообщает Казинформ со ссылкой на комитет по ЧС МВД Казахстана.

С понедельника из-за метели и нулевой видимости в Алматинской области закрыто движение на участке автодороги «Ушарал-Достык» (83-184 км) для всех видов автотранспорта. В Актюбинской области в среду утром было закрыто движение на участке автодороги «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» (92-257 км, г.Эмба-г.Шалкар) для всех видов автотранспорта. Вечером того же дня было закрыто движение на участке автодороги «Кандыагаш-Эмба» (4-92 км, г.Кандыагаш-г.Эмба).

Также в среду в связи с ухудшением погодных условий, снега, метели и нулевой видимости, закрыто движение на участке автодороги «Карабутак-Комсомол» (0-234 км, п.Карабутак-граница Костанайской области) и на участке автодороги «Карабутак-Костанай» (231-389 км, граница Актюбинской области-п.Денисовка) для всех видов автотранспорта.

Как сообщило ГУ «Управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», в среду были закрыты дороги областного значения, как «Житикара-Камысты-Ливановка» (1-73 км), «Аулиеколь-Жолдама» (0-257 км), «Адаевка-Аралколь» (0-110 км), «Аулиеколь-Смайловка» (0-106 км) и «Аулиеколь-Акжол» (0-100 км) для всех видов автотранспорта.

В Восточно-Казахстанской области закрыто движение на участке дороги областного значения «Семей-Караул» (4-94 км), «Чарск-Бакырчик» (8-42 км) «Воскресеновка-Петропавловка-Шелехова-Бель-Агаш-Дмитриевка» (39-64 км) и «Новопокровка-Петропавловка-Зубаир-Байтанант» (23-41 км) для всех видов автотранспорта.

В четверг утром из-за метели и нулевой видимости закрыто движение на участке трассы «Койбагор-Красу-Севастопольский» (0-124 км) для всех видов автотранспорта.