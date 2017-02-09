11 человек задержаны за перепродажу билетов на Универсиаду

Заместитель министра внутренних дел Казахстана генерал-майор полиции Ерлан Тургумбаев подвел итоги работы ведомства в период проведения Универсиады в Алматы. По его словам, общее количество уголовных правонарушений снизилось на 13,3%, грабежей было совершено меньше на 5,6%. Также 11 человек задержаны за перепродажу билетов на соревнования, сообщает пресс-служба ДВД Алматы.

«Для своевременного предупреждения и пресечения преступлений в период проведения Универсиады-2017 с 28 января по 9 февраля текущего года личный состав Алматинского гарнизона (ДВД, ДЧС, ДУИС г.Алматы и Алматинской области, а также региональное командование Национальной гвардии) переведен на усиленный вариант несения службы. В охране общественного порядка в местах проживания спортсменов и проведения соревнований задействовано 7 тысяч 800 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии и министерства обороны, из них свыше 2 тысячи на улицах и в общественных местах города. Кроме того, в этой работе были задействованы около 500 слушателей Алматинской Академии МВД и 2 тысячи 123 работника частных охранных организаций. В Департаментах внутренних дел города Алматы и Алматинской области были усилены следственно-оперативные группы», - уточнил Тургумбаев.

Также, по данным ведомства, в результате принятых мер за январь отмечается «снижение общего числа уголовных правонарушений на 13,3%, совершенных в общественных местах на 7,5%, на улицах на 33,5%, в том числе тяжких и особо тяжких на 48%».

Сообщается, что статистика грабежей уменьшилась на 5,6%, хулиганств - на 14,3%, мошенничеств - на 49,6%. За период проведения мероприятия на объектах Универсиады зарегистрировано 1 уголовное, 13 административных правонарушений, а также 11 фактов утери личного имущества.

«11 человек задержаны за перепродажу билетов на соревнования, 2 человека привлечены к административной ответственности за торговлю в неустановленных местах, зарегистрирован 1 факт кражи куртки в магазине, расположенном на спортивном объекте. Подозреваемый был сразу же установлен и задержан «по горячим следам». В целях обеспечения надлежащего порядка на объектах Универсиады, недопущения фактов перепродажи билетов на каждом объекте из числа сотрудников ДВД созданы дополнительные группы. В результате из оборота изъяты более 500 билетов на соревнования, ставших предметом перепродажи», - сообщает пресс-служба ДВД города.

Кроме того, в период проведения Универсиады с целью обеспечения дорожной безопасности были приняты меры по стабилизации обстановки на дорогах города: выставлены 10 стационарных постов для оперативного реагирования на нарушения дорожной безопасности. Сообщается, что аналогичные посты установлены и на подъездах к городу Алматы на территории Алматинской области.

«В результате принятых мер выявлено более 59 тысячи нарушений Правил дорожного движения, в том числе 162 водителя привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В итоге снижено количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 10,4%, со смертельным исходом на 44,4%, в т.ч. с участием детей на 17,9%, при этом ни один ребенок не погиб», - уточняет ведомство.

Универсиада завершилась в среду.