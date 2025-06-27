Минимальную заработную плату повысят в Казахстане с 1 января 2026 года

1 января 2026 года в Казахстане повысят минимальную заработную плату. Сейчас несколько институтов проводят исследования, которые «лягут в основу расчетов», сообщила в пятницу журналистам в кулуарах правительства министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.
Как напомнила глава Минтруда, в 2024 году утверждена методология определения минимальной заработной платы в зависимости от производительности труда, от медианной заработной платы на рынке и от уровня инфляции.
«На сегодняшний день несколько институтов проводят исследования в части того, чтобы обеспечить точные показатели по производительности труда, по медианной заработной плате в разрезе регионов, в разрезе отраслей. Все они лягут в основу расчета МЗП», - пояснила Жакупова.
Таким образом, добавил она, после завершения исследований будет понятно, каким будет размер минимальной заработной платы в Казахстане.
«(Исследования будут завершены – В.) до конца текущего года, чтобы с 1 января следующего года повысить МЗП», - заключила министр.
Отметим, на сегодняшний день размер минимальной заработной платы составляет 85 тыс. тенге.
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