Мир за ночь. 9-10 февраля 2017 года

Что случилось минувшей ночью в стране и мире. Каждое утро Vласть делает для вас подборку ночных новостей. Сегодня о событиях, которые произошли, пока вы спали, расскажет репортер Ирина Галат.

Банк Мексики поднял в четверг ключевую ставку на 50 базисных пунктов до уровня в 6,25%. В последний раз она находилась на этой отметке во время финансового кризиса 2009 года. Таким образом регулятор рассчитывает сдержать инфляционное давление, вызванное обесцениванием национальной валюты и значительным повышением цен на бензин с начала года, сообщает ТАСС. За 2016 год девальвация мексиканской валюты составила около 20%. За это время банк Мексики повышал ставку пять раз.

Апелляционный суд в США в четверг оставил в силе решение нижестоящего суда, временно заблокировавшего исполнение указа президента США Дональда Трампа об ужесточении правил иммиграции. После трех дней обсуждения коллегия единогласно признала правомочным и обоснованным решение федерального судьи в Сиэтле (штат Вашингтон) Джеймса Робарта, который приостановил исполнение иммиграционного указа, передает ТАСС.

Как отмечается в опубликованном постановлении апелляционного суда, американское правительство не смогло представить «никаких доказательств» того, что запрет на въезд в США лиц из семи стран с преимущественно мусульманским населением оправдан и соответствует интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Власти также не представили во время слушаний свидетельств того, что какой-либо выходец из этих семи государств, въехавший в США, совершил террористическую атаку на территории страны, подчеркнули судьи.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп обещает обжаловать данное решение суда, сообщает РИА Новости. «Увидимся в суде, на кону безопасность нашей нации!» — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Администрация США планирует потратить на строительство стены на границе с Мексикой $21,6 млрд. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на находящийся в его распоряжении доклад министерства национальной безопасности.

По его данным, за 3,5 года планируется возвести на нескольких участках американо-мексиканской границы не только стены, но и защитные ограждения. Длина сооружения превысит 2 тыс. км. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, такая стена ограничит наплыв наркотиков, преступности и незаконных иммигрантов в Соединенные Штаты.

По меньшей мере 103 человека погибли за пять дней от рук преступников в бразильском штате Эспириту-Санту, где забастовка местных полицейских спровоцировала волну насилия и грабежей на улицах, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

Всплеск преступности в регионе обусловлен тем, что полицейские и пожарные с минувшей субботы на выходят на работу, требуя повышения зарплаты. К стражам порядка присоединились и члены их семей: жены полицейских блокируют двери казарм военной полиции. Из-за этих стихийных митингов даже те представители правоохранительных органов, которые не планировали присоединяться к забастовке, не могут исполнять свои обязанности.

СМИ сообщают, что власти Бразилии ранее направили в Эспириту-Санту 1,2 тыс. военнослужащих для содействия в установлении порядка. Однако этого оказалось недостаточно. В ближайшее время в регион должны прибыть еще 550 солдат. Тем временем местные жители утверждают, что боятся выйти в магазин за продуктами, так как банды преступников по-прежнему безнаказанно действуют на полупустых улицах городов и населенных пунктов региона.

Полиция Голландии изъяла сырье, достаточное для производства одного миллиарда таблеток экстази (синтетический наркотик), сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Стражи порядка обнаружили 100 канистр с водородом, 15 тонн каустической соды и три тысячи литров других химикатов. Стоимость найденных материалов оценивается в несколько тысяч евро.