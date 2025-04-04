Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент президента

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отстранен от должности Конституционным судом, который поддержал ходатайство парламента об импичменте, сообщает Reuters .

Исполняющий обязанности главного судьи Мун Хён Бэ заявил, что Юн Сок Ёль нарушил свои обязанности президента, объявив 3 декабря 2024 года о введении военного положения, выйдя за рамки полномочий, предоставленных ему конституцией. Это, по словам судьи, создало хаос во всех сферах общества, экономики и внешней политики.

Суд отклонил большую часть доводов о том, что Юн Сок Ёль объявил военное положение, чтобы поднять тревогу по поводу злоупотребления основной оппозиционной партией своим парламентским большинством. По мнению суда, для этого есть юридически обоснованные способы разрешения разногласий. А указ о военном положении не был обоснован и также был процедурно дефектным. Мобилизация военных против парламента с целью нарушения его функций была грубым нарушением конституционной обязанности президента защищать независимость трех ветвей власти.

Согласно Конституции страны, после отстранения президента от власти в течение 60 дней должны состояться президентские выборы. Исполнять обязанности главы страны до инаугурации нового президента продолжит премьер-министр Хан Док Су.

Исполняющий обязанности президента Хан Док Су, выступая после вынесения решения, заявил, что сделает все возможное, чтобы обеспечить организованные и мирные президентские выборы.

Между тем 64-летнему Юн Сок Ёлю еще предстоит уголовное разбирательство по обвинению в мятеже, связанном с объявлением военного положения.

Юн Сок Ёль был отстранен от должности парламентом 14 декабря. Конституционный суд отдельно рассматривает вопрос о подтверждении импичмента и окончательном отстранении его от должности.

По обвинению в мятеже его арестовали 15 января. Он обвиняется в том, что в сговоре с бывшим министром обороны и другими с целью подстрекательства к мятежу 3 декабря 2024 года объявил неконституционное и незаконное чрезвычайное положение, несмотря на отсутствие каких-либо признаков войны, вооруженного конфликта или сопоставимого национального кризиса. Следствие считает, что он направил военные силы в парламент, пытаясь помешать законодателям проголосовать против объявления военного положения. 7 марта Центральный районный суд Сеула отменил ордер на арест президента Юн Сок Ёля.

Его также обвиняют в планировании ареста и задержания ключевых политических деятелей, включая спикера Национальной ассамблеи и глав конкурирующих партий, а также должностных лиц наблюдательного органа по выборам.