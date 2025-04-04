Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент президента

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отстранен от должности Конституционным судом, который поддержал ходатайство парламента об импичменте, сообщает Reuters.
Исполняющий обязанности главного судьи Мун Хён Бэ заявил, что Юн Сок Ёль нарушил свои обязанности президента, объявив 3 декабря 2024 года о введении военного положения, выйдя за рамки полномочий, предоставленных ему конституцией. Это, по словам судьи, создало хаос во всех сферах общества, экономики и внешней политики.
Суд отклонил большую часть доводов о том, что Юн Сок Ёль объявил военное положение, чтобы поднять тревогу по поводу злоупотребления основной оппозиционной партией своим парламентским большинством. По мнению суда, для этого есть юридически обоснованные способы разрешения разногласий. А указ о военном положении не был обоснован и также был процедурно дефектным. Мобилизация военных против парламента с целью нарушения его функций была грубым нарушением конституционной обязанности президента защищать независимость трех ветвей власти.
Согласно Конституции страны, после отстранения президента от власти в течение 60 дней должны состояться президентские выборы. Исполнять обязанности главы страны до инаугурации нового президента продолжит премьер-министр Хан Док Су.
Исполняющий обязанности президента Хан Док Су, выступая после вынесения решения, заявил, что сделает все возможное, чтобы обеспечить организованные и мирные президентские выборы.
Между тем 64-летнему Юн Сок Ёлю еще предстоит уголовное разбирательство по обвинению в мятеже, связанном с объявлением военного положения.
Юн Сок Ёль был отстранен от должности парламентом 14 декабря. Конституционный суд отдельно рассматривает вопрос о подтверждении импичмента и окончательном отстранении его от должности.
По обвинению в мятеже его арестовали 15 января. Он обвиняется в том, что в сговоре с бывшим министром обороны и другими с целью подстрекательства к мятежу 3 декабря 2024 года объявил неконституционное и незаконное чрезвычайное положение, несмотря на отсутствие каких-либо признаков войны, вооруженного конфликта или сопоставимого национального кризиса. Следствие считает, что он направил военные силы в парламент, пытаясь помешать законодателям проголосовать против объявления военного положения. 7 марта Центральный районный суд Сеула отменил ордер на арест президента Юн Сок Ёля.
Его также обвиняют в планировании ареста и задержания ключевых политических деятелей, включая спикера Национальной ассамблеи и глав конкурирующих партий, а также должностных лиц наблюдательного органа по выборам.
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