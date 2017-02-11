В Астане вновь ждут участников переговоров по урегулированию ситуации в Сирии

15-16 февраля в Астане пройдет очередное заседание высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии, сообщил в субботу МИД Казахстана.

На встрече планируется обсудить вопросы соблюдения режима прекращения боевых действий на территории Сирии и «мероприятия по стабилизации обстановки в конкретных местностях, принятие положения о совместной оперативной группе, согласование дальнейших мер по усилению режима перемирия, а также другие практические шаги, в том числе в свете предстоящих межсирийских переговоров в Женеве», проинформировал МИД.

По его данным, помимо стран-гарантов переговорного процесса - России, Турции и Ирана - в переговорах примут участие «делегации Иорданского Хашимитского Королевства, правительства Сирийской Арабской Республики, представители сирийской вооруженной оппозиции, Спецпредставитель Генерального Секретаря ООН Стефан де Мистура, в качестве наблюдателей – представители США».

Первая встреча высокого уровня прошла в Астане 23-24 января,