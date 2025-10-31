Отслеживание скорой помощи в реальном времени будет доступным во всех городах – Минздрав

Проект отслеживания бригад скорой помощи в режиме реального времени планируется расширить на все города, сообщили в ответе на запрос «Власти» в министерстве здравоохранения. Сейчас этот сервис тестируется на части вызовов первой категории срочности в Астане, партнером выступила компания Yandex Qazaqstan.

В министерстве пояснили, что проект цифрового сервиса, позволяющего в реальном времени отслеживать передвижение вызванной бригады скорой помощи, сейчас реализуется совместно с акиматом города Астаны и Yandex Qazaqstan. При этом отслеживать движение машины могут не только те пользователи, у которых установлено приложение YandexGo.

После регистрации вызова первой категории срочности заявителю автоматически направляется уведомление с информацией о назначенной бригаде. Оно приходит либо через SMS со ссылкой на интерактивную карту или через push-уведомление в сервисе YandexGo для тех пользователей, которые им пользуются. По карте гражданин может увидеть, что бригада выехала и как она движется к нему в режиме реального времени.

«Цель проекта – повысить прозрачность работы экстренных служб, снизить уровень тревожности у пациента и сократить нагрузку на диспетчеров, – сообщили в Минздраве. – По данным службы скорой помощи города Астаны, операторы обрабатывают до 6 тыс. входящих звонков в сутки, при этом до 40% обращений являются повторными и связаны именно с уточнением местоположения бригады и ожидаемого времени прибытия».

На первом этапе совместный проект с Yandex Qazaqstan реализуется на части вызовов первой категории срочности на территории Астаны.

«В дальнейшем планируется поэтапное масштабирование сервиса на все категории экстренных вызовов и последующее внедрение в других регионах Казахстана», – сообщили в министерстве.

При этом выбор партнера по республике еще не окончательный.

«Все решения по дальнейшему масштабированию, в том числе по выбору архитектуры и потенциальных исполнителей на республиканском уровне, будут приниматься министерством совместно с уполномоченными государственными органами с соблюдением национальных требований по защите данных и информационной безопасности», – подчеркнули в Минздраве.

После завершения пилотного этапа проекта и оценки результатов ведомство рассмотрит дальнейшие технические варианты развития сервиса, включая возможную унификацию механизмов экстренного реагирования на уровне республики.

Выбор Yandex Qazaqstan для пилотного проекта в министерстве объяснили тем, что у компании уже есть развернутая технологическая инфраструктура геолокации и уведомлений в реальном времени, а также – производственные возможности для оперативной доработки сервисов под требования диспетчерской службы скорой помощи.

В ведомстве также уверяют, что никакие персональные или медицинские данные граждан, вызывающих скорую, не передаются частной компании.

«Передача данных о маршруте скорой помощи пациенту происходит контролируемо через систему 103. Взаимодействие направлено исключительно на информирование заявителя о движении уже назначенной ему бригады», – уверяют в министерстве здравоохранения.

На этапе проверки используется только номер телефона, с которого поступил вызов, также отмечают в Минздраве. Этот номер используется как технический идентификатор, чтобы подтвердить, что именно этому абоненту необходимо показать маршрут уже выехавшей машины скорой помощи. После проверки обратный обмен включает только служебный признак сопоставления и координаты автомобиля бригады, без раскрытия персональных и медицинских данных пациента.

«Министерство контролирует, чтобы информация передавалась по защищенным каналам связи, использовалась исключительно для целей оперативного информирования заявителя и не могла быть использована для установления личности пациента, его состояния здоровья или места нахождения без законных оснований», – сообщили в ведомстве.

В министерстве также ответили, что пока не предусматривают разработку отдельного специализированного приложения для вызова скорой помощи.