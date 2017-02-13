Объем правительственного долга к 2020 году составит порядка 11,9 трлн тенге
Правительственный долг увеличится в 1,3 раза в ближайшие три года – Минфин
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Министерство финансов прогнозирует рост правительственного долга в ближайшие три года в 1,3 раза. Об этом в понедельник в ходе презентации проекта уточненного бюджета на 2017-2019 годы сообщил глава ведомства Бахыт Султанов.

«Прогнозные расчеты показывают, что объем правительственного долга к 2020 году составит порядка 11,9 трлн тенге, или 20,6% к ВВП. В сравнении с текущим периодом долг в предстоящие три года увеличивается в 1,3 раза. При этом конечно же будет определенная нагрузка на обслуживание долга», - сообщил Султанов.

Тем не менее, заверил он, такой рост правительство считает «обоснованными и необходимыми мерами».

«Поэтому для дальнейшего снижения рисков в рамках подготовки проекта предстоящего трехлетнего периода правительством будут приняты и предложены вам дополнительные меры по оптимизации бюджетной политики, в том числе за счет повышения доходной части бюджета, в целом улучшения макроэкономической ситуации и дальнейшей оптимизации расходов», - заверил глава Минфина.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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