Правительственный долг увеличится в 1,3 раза в ближайшие три года – Минфин

Министерство финансов прогнозирует рост правительственного долга в ближайшие три года в 1,3 раза. Об этом в понедельник в ходе презентации проекта уточненного бюджета на 2017-2019 годы сообщил глава ведомства Бахыт Султанов.

«Прогнозные расчеты показывают, что объем правительственного долга к 2020 году составит порядка 11,9 трлн тенге, или 20,6% к ВВП. В сравнении с текущим периодом долг в предстоящие три года увеличивается в 1,3 раза. При этом конечно же будет определенная нагрузка на обслуживание долга», - сообщил Султанов.

Тем не менее, заверил он, такой рост правительство считает «обоснованными и необходимыми мерами».

«Поэтому для дальнейшего снижения рисков в рамках подготовки проекта предстоящего трехлетнего периода правительством будут приняты и предложены вам дополнительные меры по оптимизации бюджетной политики, в том числе за счет повышения доходной части бюджета, в целом улучшения макроэкономической ситуации и дальнейшей оптимизации расходов», - заверил глава Минфина.