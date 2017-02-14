В январе покупка автомобилей в Казахстане снизилась на 35%

В январе в автоцентрах официальных дилеров было реализовано 2288 автомобилей. 72% автомобилей пришлось на импорт, и лишь 633 покупателя остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов, сообщает во вторник Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

По данным «КазАвтоПрома», по итогам января продажи легковых автомобилей в долларовом выражении оказались ниже аналогичного периода 2016 года на 11,8% и составили $51,6 млн. При этом количество купленных автомобилей оказалось на 35% ниже показателя января прошлого года.

«Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по итогам отчетного периода возглавляет Toyota: за первый месяц 2017 года на территории республики продано 393 автомобиля японской марки. Сбыт моделей Lada составил 323 единицы. Третью позицию занял Renault с показателем 259 реализованных автомобилей. Пятерку лидеров замыкают Hyundai (177 ед.) и GAZ (164 ед.). В TOP-10 наиболее успешных марок вошли также Ravon (152 ед.), KIA (119 ед.), UAZ (100 ед.), Volkswagen (99 ед.) и Chevrolet (94 ед.)», - говорится в распространенном сообщении.

В рейтинге легковых моделей лидирует седан Ravon Nexia (124 ед.). Две позиции первой пятерки бестселлеров заняли модели Lada, показавшие равный результат: на второй строчке седан Lada Granta (122 ед.), на третьей расположился внедорожник Lada 4x4 (122 ед.), на четвертой позиции – кроссовер Renault Duster с результатом 108 покупателей. Замыкает TOP-5 января Toyota Camry (103 ед.), также говорится в пресс-релизе.

«КазАвтоПром» информирует, что статус крупнейшей дилерской группы на рынке Казахстана сохраняет за собой холдинг БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО. По итогам отчетного периода 26,4% всех покупателей новых легковых автомобилей (включая LCV) остановили выбор на предложениях этой группы. 14,9% рынка пришлось на сбыт КМК Astana Motors. В тройку наиболее заметных участников казахстанского авторетейла вошел также Вираж с долей 11%.

Основную активность в приобретении легковых автомобилей в январе продемонстрировали жители городов Алматы (646 реализованных авто), Астана (388) и Атырау (194).

«Наименее результативный месяц года принес ожидаемо скромные результаты. Продажи в январе уступили прошлогоднему значению 35%. В то же время эта цифра демонстрирует замедление спада по отношению к темпам IV квартала минувшего года, а покупательская активность в денежном выражении сократилась лишь на 12%, до 51,5 млн. долларов. При этом 94% всех покупок новых легковых автомобилей казахстанцы совершили в автоцентрах официальных дилеров. Эти цифры свидетельствуют: рынок продолжает курс на восстановление, невзирая на традиционное влияние сезонного фактора», - заявил Олег Алферов, председатель правления союза «КазАвтоПрома», слова которого приводятся в сообщении.