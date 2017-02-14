В Сирии создадут оперативную группу по контролю за режимом прекращения огня

По итогам второго раунда Астанинского процесса, который пройдет в столице Казахстана 15-16 февраля ожидается подписание документа о создании оперативной группы по наблюдению за режимом прекращения боевых действий в Сирии, сообщил во вторник журналистам в кулуарах правительства министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов.

«По информации от стран-гарантов они (участники переговоров – V) собираются здесь принять документ уже о создании оперативной группы по наблюдению за режимом прекращения боевых действий. Надо подождать и обратиться к странам-гарантам (за дополнительной информацией - V)», - сказал Абдрахманов.

Он отметил, что на переговорах ожидаются представители стран-гарантов - Российской Федерации, Ирана, Турции, правительства Сирийской Арабской Республики, Иордании. Также МИД Казахстана ожидает информацию о представителях сирийской вооруженной оппозиции, «если они примут приглашение от стран-гарантов».

«Странами - гарантами заявлена встреча, как встреча на высоком уровне. Российскую делегацию возглавит представитель президента России по сирийскому урегулированию. От остальных стран пока еще поступают списки. На данный момент по ООН у меня информация, что будет пять представителей. По США еще информация не поступала. По сирийской оппозиции списки должны нам дать страны-гаранты, потому что они отвечают за приглашение вооруженной сирийской оппозиции. Как вы понимаете, мы не находимся в прямом контакте с ними», - рассказал об участниках Абдрахманов.

Что касается формата переговоров, то он предусматривает как двусторонний, так и многосторонний формат.

«Я думаю, здесь будет выбран тот же формат, который мы наблюдали 23-24 января. Но вы должны понимать, что речь идет о конкретных вопросах, которые обсуждают страны-гаранты и заинтересованные стороны в отношении, так называемого, режима боевых действий. То есть речь идет о том, каким образом мониторить перемирие, о том механизме, каким образом применять санкции в отношении тех, кто будет нарушать режим прекращения боевых действий», - добавил глава МИД.

В итоге, по его мнению, Астанинский процесс станет серьезным подготовительным этапом для возобновления женевских переговоров под эгидой ООН.