​Нацбанк готовит предложения по внедрению риск-ориентированного надзора за банками

Национальный банк разрабатывает поправки в законодательство по внедрению риск-ориентированного надзора. В случае их принятия регулятор сможет оценивать аппетит банков к рискам и устойчивость их бизнес-модели, говорится в опубликованном в среду интервью председателя Нацбанка Данияра Акишева газете «Казахстанская правда» .

«Действительно, начата работа по подготовке поправок в законодательство по внедрению риск-ориентированного надзора. Этот механизм реализован в развитых странах. Регулятор должен оценивать банк не только по соблюдению пруденциальных нормативов, но и по риск-профилю банка. Оценивается аппетит банка к риску, активность кредитования связанных лиц и по льготным условиям, насколько бизнес-модель банка приемлема с точки зрения обеспечения его будущей устойчивости», - заявил Акишев в интервью.

По его словам, банки сейчас проводят высокорисковые операции, которые не приводят к нарушению пруденциальных нормативов. Но концентрация таких операций и продолжение такой политики, по его мнению, грозят в будущем ухудшением их состояния. При этом Акишев подчеркнул, что сейчас у регулятора нет реальных инструментов для ограничения таких операций.

На прошлой неделе Международный валютный фонд (МВФ) завершил свою миссию в Казахстане. По её итогам представители института пришли к выводу, что главной проблемой для страны остается состояние банковской системы, которая наводнена плохими кредитами. Ссылаясь на расчеты агентства Moody’s, в МВФ заявили, что объём проблемных активов в рейтингуемых агентством банках составляет в среднем 37%.