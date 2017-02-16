Парламент принял уточненный трехлетний бюджет

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял проект уточненного бюджета на 2017-2019 годы, предусматривающий укрепление курса тенге и повышение цен на нефть.

Для принятия уточнений в главный финансовый документ страны депутатам сената потребовалось около часа.

«Хотел бы предупредить, пользуясь присутствием руководителей правительства, что в такие сжатые сроки мы в последний раз рассматриваем законопроекты. Прекратите это просить: «Примите в короткие сроки, нужно, и так далее». Мы идём навстречу, но учтите, в последний раз», - заявил председатель палаты Касым-Жомарт Токаев.

Как ранее сообщал министр национальной экономики Тимур Сулейменов, законопроект «О внесении изменений и дополнений в закон «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы» уточнен в соответствии с изменениями социально-экономического прогноза на текущий год.

Прогноз макроэкономических показателей на 2017 год скорректирован на основе следующих факторов: уточнения роста ВВП с 1,9 до 2,5%.

Объем добычи нефти по прогнозам Министерства энергетики увеличен в 2017 году до 81 млн. тонн.

Прогноз цены на нефть увеличен с 35 до 50 долл. США за баррель. Также, индекс цен на металлы по прогнозам увеличится на 5,5% к уровню 2016 года.

Снижен расчетный курс доллара США с 360 до 330 тенге. В то же время, прогноз по экспорту увеличен на 4,9 млрд долларов до 45,1 млрд долларов, импорт – на 3,6 млрд долларов до 32,7 млрд долларов. Целевой коридор инфляции сохранен на ранее утвержденном уровне 6,0-8,0%.

Более подробно о параметрах уточненного бюджета Vласть писала ранее.