Население продолжает сокращаться почти в половине регионов Казахстана

Население Казахстана к 1 апреля достигло 20 333,5 тыс. человек, показав рост на 0,25% по итогам первого квартала этого года, сообщило бюро нацстатистики страны в пятницу.

При этом самый быстрый рост по-прежнему показывают три мегаполиса: Астана, чье население с начала года выросло на 1,47%, Шымкент – 0,66% и Алматы – 0,6%. Лишь еще в двух регионах Казахстана – Алматинской и Мангистауской областях прирост населения превысил общереспубликанский показатель.

В целом население росло в 11 из 20 регионов Казахстана. При этом в четырех – Кызылординской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Туркестанской областях прирост был едва заметным. Влияние на это, как и ранее, оказывает миграция – даже при высокой рождаемости число уехавших из региона людей почти перекрывает этот показатель.

Сальдо миграции остается положительным только в пяти регионах – трех мегаполисах, а также Алматинской и Мангистауской областях. Во всех остальных уехавших больше, чем прибывших.

Сразу в девяти регионах Казахстана население в первом квартале сокращалось. Больше всего оно снизилось в области Абай (на 0,23%), Жетысу (0,25%) и Северо-Казахстанской области (0,43%). В двух регионах - Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях по итогам января-мартазафиксирована естественная убыль населения, когда число умерших превышает число родившихся.

По итогам первого квартала городское население Казахстана выросло на 0,47%, сельское – сократилось на 0,13%. В городах Казахстана проживает к этому моменту 63,1% жителей страны, на селе – 36,9%.