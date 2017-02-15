Мажилис одобрил корректировки в бюджет текущего года

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон РК «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы». Документ уточнен в соответствии с изменениями социально-экономического прогноза на текущий год.

«Прогноз макроэкономических показателей на 2017 год скорректирован на основе следующих факторов: уточнения роста ВВП с 1,9 до 2,5%. В 2017 году ВВП прогнозируется в объеме 49,7 трлн тенге, что выше относительно утвержденного показателя на 1,35 трлн тенге», - сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

По его словам, рост ВВП ожидается за счет более высоких темпов роста в промышленности - до 3,0%, обрабатывающей промышленности на уровне 2,6%, строительстве до 2,6% и транспорте и складировании до 4,0%.

Объем добычи нефти по прогнозам Министерства энергетики увеличен в 2017 году до 81 млн. тонн.

Прогноз цены на нефть увеличен с 35 до 50 долл. США за баррель. Также, индекс цен на металлы по прогнозам увеличится на 5,5% к уровню 2016 года.

«Снижен расчетный курс доллара США с 360 до 330 тенге», - проинформировал министр.

В то же время, прогноз по экспорту увеличен на 4,9 млрд долларов до 45,1 млрд долларов, импорт – на 3,6 млрд долларов до 32,7 млрд долларов. Целевой коридор инфляции сохранен на ранее утвержденном уровне 6,0-8,0%.

На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2017 год. Так, доходы республиканского бюджета в 2017 году оцениваются в объеме 4 трлн 891,9 млрд тенге, что на 553,7 млрд тенге выше утвержденного плана.

«Основное увеличение поступлений ожидается по КПН, НДС за счет улучшения макроэкономических показателей и ЭТП на нефть (за счет повышения ставки ЭТП на нефть с 35 до 50 долларов за тонну при более высоких ценах на нефть», - объяснил депутатам Сулейменов.

В документе предусматривается увеличение целевого трансферта из Национального фонда на 1 трлн 092,9 млрд тенге до 1 трлн 534,6 млрд тенге; увеличение дефицита бюджета на 969,8 млрд тенге до 1 трлн 547,9 млрд тенге.

Гарантированный трансферт из Национального фонда сохранен в ранее утвержденном размере 2 трлн. 880 млрд. тенге.