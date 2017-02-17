Снежная лавина сошла на военнослужащих в Жамбылской области

Сход снежной лавины произошел в Жамбылской области, где проходили боевую подготовку военнослужащие Казахстана, сообщила пресс-служба министерства обороны РК, сообщает агентство Sputnik .

«В ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жамбылской области, произошел внезапный сход снежной лавины», – сообщили в ведомстве.

Совместно с комитетом по чрезвычайным ситуациям МВД РК ведутся поисково-спасательные работы. В Региональном командовании «Юг» создан оперативный штаб во главе с командующим. «Более подробная информация о ходе проводимых работ будет сообщена дополнительно», – заключили в Минобороны.

В департаменте по делам обороны Жамбылской области Sputnik Казахстан сообщили, что командир войсковой части выехал на место, связи с ним в настоящее время нет.

Минобороны не уточняет число военнослужащих, которые попали под лавину.