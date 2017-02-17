Снежная лавина сошла на военнослужащих в Жамбылской области

Создан оперативный штаб
Ирина Галат, Vласть
Сход снежной лавины произошел в Жамбылской области, где проходили боевую подготовку военнослужащие Казахстана, сообщила пресс-служба министерства обороны РК, сообщает агентство Sputnik.
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