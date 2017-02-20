Масштабный импорт приводит к отрицательным показателям в отрасли
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В Мининвестиций недовольны показателями строительной отрасли
Фото Жанары Каримовой

Ева Келлер, Астана, Vласть

Вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау констатировал отрицательные показатели строительной индустрии Казахстана. И это в то время, когда строительная отрасль в целом показала рост. Все дело в том, заявил он в ходе отчетной коллегии ведомства в понедельник, что продолжается закуп иностранных материалов, тогда как по отечественным имеется профицит.

«Здесь проблема в казахстанском содержании. Коллеги, особенно в регионах, вдумайтесь, - обратился спикер к присутствующим на расширенном заседании. - В прошлом году рост строительства в целом в стране был, но при этом мы с отрицательными показателями сработали по стройиндустрии. Это значит, продолжается использование импортных стройматериалов».

В качестве примера он привел ситуацию с цементом.

«В прошлом году мы завезли в страну еще 600 тыс. тонн. цемента, в то время, когда у нас профицит 3 млн. тонн. Конечно, это приходится на западные регионы, но мангистауский завод способен обеспечить запад. Половину из 600 тыс. завезла Актюбинская область. Конечно, наши предприятия умудрились в прошлом году 500 тыс. тонн экспортировать, и у нас практически баланс получился. Но резервы здесь у нас большие, и прежде всего их надо использовать в наших программах «Нурлы жол», «Нурлы жер» и т.д.» - сказал он.

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