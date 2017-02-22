К сегодняшнему дню своё участие в выставке подтвердили 115 стран и 18 международных организаций
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Есимов призывает участников EXPO-2017 активизировать подготовку павильонов
Фото пресс-службы НК «Астана ЭКСПО-2017»

Председатель правления нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов призвал участников выставки активизировать процесс организации своих павильонов.

«Многие страны уже приступили к строительно-монтажным работам. До начала Выставки остается всего 108 дней, поэтому мы приглашаем остальных участников активизировать процесс организации своих павильонов», - заявил Есимов на третьем собрании международных участников ЭКСПО-2017 в Астане в среду.
По словам Есимова, международные участники начали получать павильоны для проведения инсталляционных работ с 1 ноября прошлого года. Он подчеркнул, что для удобства участников разработано руководство по различным операционным направлениям, а также запущена работа единого центра обслуживания, где по принципу одного окна оказывается визовая поддержка, налоговые, банковские, страховые и другие услуги госорганов Казахстана. Вместе с этим для проживания комиссаров национальных секций, членов их семей и персонала павильонов на территории ЭКСПО построен городок на 1374 квартиры.
К сегодняшнему дню участие в выставке подтвердили 115 стран и 18 международных организаций, сообщает в среду пресс-служба НК «Астана ЭКСПО-2017».
Выставка Expo-2017 в Астане начнется 10 июня и завершится 10 сентября 2017 года. Её главная тема – «Энергия будущего», которая будет раскрываться через дискуссии о сокращении выбросов CO2, а также рационализации потребления энергии.
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