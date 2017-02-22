Вопросы к оформлению павильона Италии на ЭКСПО – рабочий момент, убежден комиссар страны

У представителей итальянской стороны нет вопросов по оформлению павильона на территории ЭКСПО, заявил во вторник в ходе пресс-конференции по итогам третьего собрания международных участников выставки «Астана ЭКСПО-2017» комиссар национальной секции страны Стефано Раваньян. По его словам, существует ряд технических вопросов, но все они как раз решаемы в рамках такого рода мероприятий.

«Вот на таких больших конференциях, как эта, такие сессии и посвящены прояснению каких-то вопросов, ответов. Поэтому мы не только выступаем, это было интерактивное общение. И до того, как мы начали строительство, все должно было быть понятно. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить компанию «Астана-ЭКСПО» за наше ежедневное, плодотворное сотрудничество», - сказал Раваньян.

По его информации, проект фасада национальной секции Италии уже одобрен, поэтому хозяева павильона планируют «как можно раньше начать работу».

«Нас просили внести ясность по поводу требований к фасаду. Было выявлено желание провести более тесную координацию. И поэтому для того, чтобы не терять наше время, мы собираем всю информацию и хотим ее адаптировать, чтобы уже улучшить эти работы по фасаду», - пояснил комиссар.

В свою очередь директор департамента архитектуры АО НК «Астана-ЭКСПО 2017» Зауре Айтаева также внесла ясность в данный вопрос: «Речь шла о декоративном оформлении существующих фасадов, которые уже построены. Это больше баннеры, какие-то декоративные элементы, которые страны по своему дизайну устанавливают на наши фасады. И речь шла о каких-то требованиях, которые мы могли бы выдвинуть, чтобы все эти участки интегрировать в единую композицию».

Айтаева заверила, что в ходе собрания представители нацкомпании ответили на все вопросы участников.

«Мы поощряем страны, к использованию инновационных материалов, подходов к проектированию, оформлению данных декоративных фасадов. Касательно проекта Италии у нас не было проблем. Данная информация была общая и предназначалась для всех участников, которые в настоящий момент ведут дизайнерские работы», - подчеркнула она.

Ранее появилась информация о том, что фасад павильона Италии не соответствует тому дизайну, который представила страна Казахстану.