Ученые обнаружили семь новых планет, три из них могут быть пригодны для жизни

NASA обнаружила 7 новых планет, которые вращаются вокруг звезды, похожей на Солнце. На трех из них могут быть условия, пригодные для жизни, пишет New York Times со ссылкой на сообщение организации и публикацию в журнале Nature.

Размерами обнаруженные планеты похожи на Землю. Размер их звезды совпадает с размерами Юпитера.

Как пишут ученые, на трех планетах, близких к звезде, слишком жарко, на последней - слишком холодно. Три планеты, которые находятся посередине могут быть пригодны для жизни.

Система из 7 планет, которая была названа TRAPPIST-1 находится на расстоянии примерно в 40 световых лет от Земли. Её расположение позволит ученым довольно детально изучить планеты. В сообщении NASA и публикации в Nature не указывается, сколько времени исследователям может понадобиться на то, чтобы подтвердить или опровергнуть предположение о том, что планеты могут быть пригодны для жизни.

Поверхность планет скорее всего скалистая, цитирует сообщение ученых телеканал Дождь. Последующие исследования позволят установить, есть ли на планетах вода. Обнаруженные планеты находятся к своей звезде намного ближе, чем Земля к Солнцу. Однако, в отличие от Солнца, TRAPPIST-1, вокруг которой вращаются планеты, — холодный красный карлик. Из-за этого даже на планетах, находящихся близко к нему, может сохраниться вода.

В мае 2016 года НАСА подтвердила существование 1284 экзопланет. Это планеты, вращающиеся вокруг звезды за пределами солнечной системы. Первые подтверждения существования таких планет появились в 1995 году.