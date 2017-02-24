​Казахстан и Узбекистан откроют скоростное железнодорожное сообщение Алматы-Ташкент

Первый заместитель премьер-министра Аскар Мамин провёл встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны договорились об открытии скоростного железнодорожного сообщения Алматы-Ташкент. Между городами также запустят автобусное и авиасообщение с графиком до 6 раз в неделю, сообщает в пятницу пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

Во время встречи Мамин подчеркнул, что двустороннее сотрудничество ведется на системной основе. Страны уже создали совместные торговые дома в основных отраслях: агропромышленном комплексе, химической и нефтехимической промышленности, а также увеличили номенклатуру взаимных поставок.

Вместе с этим стороны определили новые сферы сотрудничества – автомобилестроение, туризм и нефтехимия. Помимо запуска инфраструктурных проектов также достигнуты договорённости по взаимодействию в военной и военно-технической сфере.

В 2016 году объем товарооборота между Казахстаном и Узбекистаном составил более $1,6 млрд. В денежном выражении объемы взаимной торговли увеличились почти на 40%. Страны поставили задачу к 2020 году увеличить показатель до $5 млрд.