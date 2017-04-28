К 1 июня в Астане появится еще 12 участков улиц с выделенной полосой для общественного транспорта

Специальные полосы для автобусов появятся на участках:
1) пр. Республики – от остановки мкр. «Самал» до пр. Богенбай батыра;
2) ул. Ташенова – от ул. Бараева до пр. Тауелсыздык;
3) ул. Ахмета Байтурсынова – от пр. Кошкарбаева до ул. Сарыкол;
- ул. Ахмета Байтурсынова – от ул. Сарыкол до нового ж/д вокзала;
4) ул. Жумекена Нажимеденова – от ул. Ш. Калдаякова до ул. Сарыкол;
- ул. Жумекена Нажимеденова – от ул. Сарыкол до нового ж/д вокзала;
5) ул. Сарайшык – от развязки до пр. Кабанбай батыра;
6) пр. Тауелсыздык – от ул. Пушкина до пр. Момышулы;
7) пр. Сарыарка – от пр. Богенбай батыра до моста;
8) пр. Туран – от моста до ул. Сыганак;
9) пр. Кабанбай батыра – от ул. Сыганак до кольцевой развязки;
10) ул. Бейбитшилик – от ул. Есенберлина до пр. Богенбай батыра;
11) пр. Магжана Жумабаева – от ул. Кажымукана до пр. Кошкарбаева;
12) ул. Сыганак – от ул. Ч. Айтматова до пр. Туран.
В акимате уверены, что внедрение спецполос позволит решить такие вопросы, как простой общественного транспорта в заторах, задержка графиков движения общественного транспорта, несоблюдение интервала и расписания движения, сложное управление общественным транспортом в общем потоке.
Ранее было реализовано три этапа проекта Bus Lane, после чего, утверждают в акимате, средняя скорость общественного транспорта увеличилась на 12-15%.
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