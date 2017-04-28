К 1 июня в Астане появится еще 12 участков улиц с выделенной полосой для общественного транспорта

С 29 апреля по 1 июня в Астане планируют продолжить реализацию проекта Bus Lane: спецполосы для общественного транспорта появятся на 12 участках улиц города. Проект реализуется к выставке EXPO-2017, которая пройдет в Астане этим летом, сообщает пресс-служба акимата города.

Специальные полосы для автобусов появятся на участках:

1) пр. Республики – от остановки мкр. «Самал» до пр. Богенбай батыра;

2) ул. Ташенова – от ул. Бараева до пр. Тауелсыздык;

3) ул. Ахмета Байтурсынова – от пр. Кошкарбаева до ул. Сарыкол;

- ул. Ахмета Байтурсынова – от ул. Сарыкол до нового ж/д вокзала;

4) ул. Жумекена Нажимеденова – от ул. Ш. Калдаякова до ул. Сарыкол;

- ул. Жумекена Нажимеденова – от ул. Сарыкол до нового ж/д вокзала;

5) ул. Сарайшык – от развязки до пр. Кабанбай батыра;

6) пр. Тауелсыздык – от ул. Пушкина до пр. Момышулы;

7) пр. Сарыарка – от пр. Богенбай батыра до моста;

8) пр. Туран – от моста до ул. Сыганак;

9) пр. Кабанбай батыра – от ул. Сыганак до кольцевой развязки;

10) ул. Бейбитшилик – от ул. Есенберлина до пр. Богенбай батыра;

11) пр. Магжана Жумабаева – от ул. Кажымукана до пр. Кошкарбаева;

12) ул. Сыганак – от ул. Ч. Айтматова до пр. Туран.

В акимате уверены, что внедрение спецполос позволит решить такие вопросы, как простой общественного транспорта в заторах, задержка графиков движения общественного транспорта, несоблюдение интервала и расписания движения, сложное управление общественным транспортом в общем потоке.

Ранее было реализовано три этапа проекта Bus Lane, после чего, утверждают в акимате, средняя скорость общественного транспорта увеличилась на 12-15%.