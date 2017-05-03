Глава фонда медстрахования рассказала, куда будут инвестировать средства фонда

Бахмутова подчеркнула, что в соответствии с законом, инвестиционная деятельность ФОСМС осуществляется Национальным банком по договору доверительного управления. По ее словам, инвестиционный доход будет получен от инвестирования резерва фонда, который предусмотрен для минимизации «последствий непредвиденных обстоятельств техногенного и социального характера». Она уточнила, что размер резерва не будет превышать 3% от годовых активов фонда.

Глава фонда отметила, что перечень финансовых инструментов, которые Нацбанк может использовать для инвестирования резерва фонда, установлен соответствующим постановлением правительства.

«Там содержится 7 инструментов. Это высокорейтинговые ценные бумаги, а также счета в Национальном банке. Что касается возвратности средств, то, учитывая качество этих финансовых инструментов, вопрос о возвратности не стоит - низкий уровень риска», - заявила Бахмутова.

Отвечая на вопрос о финансовой прозрачности деятельности фонда, она напомнила депутатам, что «в законе предусмотрены исчерпывающие нормы, которые позволяют убедиться в том, что активы фонда будут использоваться строго по целевому назначению на закуп медицинских услуг, а деятельность фонда - в частности, счета по активам - будут размещаться исключительно в Национальном банке и подлежать контролю как со стороны совета директоров и акционера, так и общества в целом, и в частности аудироваться независимыми аудиторскими организациями».