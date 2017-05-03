Она заверила парламентариев в надежности этих финансовых инструментов
Глава фонда медстрахования рассказала, куда будут инвестировать средства фонда
Фото Жанары Каримовой

Для инвестирования резерва фонда обязательного социального медицинского страхования правительством утвержден перечень из семи финансовых инструментов, сообщила в среду на пленарном заседании мажилиса председатель правления фонда Елена Бахмутова.

Бахмутова подчеркнула, что в соответствии с законом, инвестиционная деятельность ФОСМС осуществляется Национальным банком по договору доверительного управления. По ее словам, инвестиционный доход будет получен от инвестирования резерва фонда, который предусмотрен для минимизации «последствий непредвиденных обстоятельств техногенного и социального характера». Она уточнила, что размер резерва не будет превышать 3% от годовых активов фонда.

Глава фонда отметила, что перечень финансовых инструментов, которые Нацбанк может использовать для инвестирования резерва фонда, установлен соответствующим постановлением правительства.

«Там содержится 7 инструментов. Это высокорейтинговые ценные бумаги, а также счета в Национальном банке. Что касается возвратности средств, то, учитывая качество этих финансовых инструментов, вопрос о возвратности не стоит - низкий уровень риска», - заявила Бахмутова.

Отвечая на вопрос о финансовой прозрачности деятельности фонда, она напомнила депутатам, что «в законе предусмотрены исчерпывающие нормы, которые позволяют убедиться в том, что активы фонда будут использоваться строго по целевому назначению на закуп медицинских услуг, а деятельность фонда - в частности, счета по активам - будут размещаться исключительно в Национальном банке и подлежать контролю как со стороны совета директоров и акционера, так и общества в целом, и в частности аудироваться независимыми аудиторскими организациями».

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

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