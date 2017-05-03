Регистрационный ажиотаж не должен повториться - Нигматулин о внедрении медстрахования

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин в среду на пленарном заседании нижней палаты парламента, выслушав доклад министра здравоохранения Елжана Биртанова, призвал ответственные ведомства наладить информационную систему медстрахования не к началу 2018 года, а к осени 2017 года.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил депутатам, что «сегодня статус «застрахован/не застрахован» можно определить через egov, через сайт «Правительство для граждан».

«Кроме того, параллельно мы сейчас начали работу в правительстве по уточнению этого статуса. В частности, во всех медицинских организациях - поликлиниках - при обращении граждан мы проводим кампанию прикрепления. Как вы знаете, прикрепление у нас несколько раз в год разрешается. Во-первых, в рамках обязательной кампании прикрепления - это проводится осенью, до начала года. А также сейчас мы проводим программу прикрепления, поскольку есть один раз право выбора. А также при смене жительства. При этом человеку, обращаясь в поликлинику, для этого нужен только ИИН. Он при регистрации сразу может выяснить свой статус», - рассказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что «проводится работа министерством труда и социальной защиты по сельской местности совместно с местными исполнительными органами, и также по линии министерства внутренних дел».

«Основная задача - уточнить статус тех лиц, в отношении которых система пока сейчас показывает статус «не определен», то есть методом исключения. Мы планируем, что до 1 июля максимальное количество населения будет охвачено, и их статус будет прояснен в отношении всех категорий населения», - заявил Биртанов.

«Внедрение информационной системы - это вообще прямой контакт с населением. Надо откровенно сегодня сказать: внедрение информационной системы медстрахования еще не завершено. Так или нет?», - прозвучал вопрос от Нурлана Нигматулина.

«Так», - ответил министр здравоохранения.

«Значит, уже сейчас необходимо предусмотреть все возможные риски, все возможные вопросы с тем чтобы, уважаемые коллеги, не допустить ошибок, которые возникали в начале этого года при внедрении и реализации нового порядка регистрации граждан в ЦОНах. Все помнят, какой был ажиотаж, какая была неразбериха. И к этому привела элементарная неподготовленность ответственных госорганов - в первую очередь вот этого АО «Правительство для граждан» и им подотчетных ЦОНов. В этой связи «Правительству для граждан» вместе с фондом медстрахования совместно с местными исполнительными органами надо организовать работу так, чтобы все - в том числе наше население - были готовы к внедрению новой системы. И начать ее нужно, Елжан Амантаевич, с медработников, чтобы осенью - не к первому января, как вы говорите - иметь все списки прикрепленных к медучреждениям граждан с учетом правильного их статуса в системе медстрахования. Если это будет к осени готово, и вы уже сможете что-то апробировать, когда наступит 1 января 2018 года, вы спокойно сможете отработать это все с населением. Но если вы растянете организационный процесс до 1 января 2018 года, то это может опять грозить очередями - теперь уже в поликлиниках - и, конечно, недовольством наших граждан», - предостерег министра спикер мажилиса.

«Законопроект правильный, нормы закона правильные, нужна теперь четкая его реализация. Регистрационный ажиотаж не должен повториться при внедрении теперь системы здравоохранения. Теперь это будет зависеть от вас», - сказал Нигматулин, обращаясь персонально к руководству «Правительства для граждан» и вице-министру информации и коммуникации Алану Ажибаеву.