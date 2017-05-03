Депутаты фракции «Нур Отан» предложили меры для нормализации паводковой ситуации

Депутаты фракции «Нур Отан» Сакен Каныбеков и Сапархан Омаров в среду на пленарном заседании мажилиса озвучили запрос на имя премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, в котором предложили шесть «конкретных мер по предупреждению паводковой ситуации в регионах».

«Президентом предложено использовать в сельском хозяйстве талые и дождевые воды, которых у нас весной в избытке. В связи с чем полагаем, что поручение президента по строительству минидамб на реках Казахстана станет одной из составляющих решения вопроса не только увеличения водного баланса в стране, но и послужит сдерживающим фактором, минимизирующим последствия стихийных бедствий», - озвучил Каныбеков первое предложение.

Во-вторых, «считаем необходимым серьезно рассмотреть вопросы модернизации национальной гидрометеорологической службы, а также широкого применения возможностей космической системы дистанционного зондирования земли при выявлении источников чрезвычайных ситуаций», сказал депутат.

В-третьих, депутаты настаивают на том, чтобы при реализации государственной программы «Нурлы жол» в проектах было обеспечено необходимое количество водопропускных сооружений на территориях, подверженных паводкам, а также строгий контроль за выполнением подрядными организациями, недропользователями обязательств по рекультивации земель вдоль автомобильных дорог и русел рек.

Кроме этого, депутаты предлагают правительству «ужесточить контроль за деятельностью физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность по добыче общераспространенных полезных ископаемых вблизи и в руслах рек, водоемов и других потенциально опасных районов», а также «поручить проверить законность отвода земель при строительстве и добыче полезных ископаемых в охранных зонах гидротехнических сооружений и водных объектов».

В качестве последней меры депутаты предложили «вновь образовать в структурах местных исполнительных органов управления по мобилизационной подготовке к гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации стихийных бедствий».

От паводков ежегодно страдают практически все регионы Казахстана, при этом на севере они нередко приводят к затоплениям населенных пунктов.