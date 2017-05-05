Ушла из жизни джазовая певица Жанна Саттарова

После продолжительной болезни скончалась джазовая певица Жанна Саттарова. Об этом сообщила в пятницу ее сестра Гаухар Саттарова на своей странице в Facebook.

В 2014 году у Жанны Саттаровой был диагностирован рак толстой кишки, все это время она боролась с недугом и продолжала заниматься творческой деятельностью.

Год назад на пресс-конференции, посвящённой Всемирному дню борьбы с раком, Жанна рассказала свою историю и призвала казахстанцев проводить профилактику раковых заболеваний.

«Я точно знаю, что нужно об этом говорить и писать, потому что моя история послужит примером, многие задумаются о своём здоровье и будут проходить ежегодную диагностику, - сказала Саттарова. - Рак - это коварное заболевание, которое может развиваться долгие годы, а человек может об этом не знать, пока болезнь не проявит себя. Так получилось, что рак удалось выявить на поздней стадии, я была в критическом состоянии, я даже не помню, как оказалась в Сеуле, где меня прооперировали. В процессе лечения я сталкивалась со многими врачами в разных странах мира, но могу сказать, что напрасно соотечественники не доверяют нашим врачам - их уровень ничуть не хуже чем у прочих».