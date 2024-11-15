Глава Нацбанка не видит оснований для значительного ослабления тенге

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов, комментируя ситуацию на валютном рынке, признал, что влияние избрания Дональда Трампа президентом США «очень велико на все», однако регулятор будет пересматривать свой прогнозный сценарий.

«У нас есть модельные расчеты тех или иных параметров всей экономики, в том числе и расчетного курса. Это модельные расчеты, поэтому трудно говорить о каких-то конкретных цифрах», - сказал Сулейменов в кулуарах XII Конгресса финансистов Казахстана в пятницу в Алматы.

Сулейменов признал, что «влияние Америки и Трампа лично очень велико на все, начиная с фондовых индексов, заканчивая судьбой тех или иных бизнес-проектов».

«Поэтому думают об этом все. Не думаю, что у кого-то есть конкретный ответ. И мы будем делать сценарный прогноз, по своим прогнозным раундам уже некоторые сценарные прогнозы моделируем, хотим поделиться с правительством», - добавил Сулейменов.

Глава Нацбанка сообщил, что сейчас стоит задача - «сесть и подумать» вместе с правительством над прогнозным сценарием с учетом сложившейся ситуации.

«С правительством буквально вчера мы разговаривали на предмет того, что надо бы нам, наверное, вместе сесть и подумать. Мы будем делать сценарный прогноз, по своим прогнозным раундам уже некоторые сценарные прогнозы моделируем, хотим поделиться с правительством», - добавил Сулейменов.

Он также подчеркнул, что если Нацбанк увидит спекуляцию на валютном рынке, «отличную от фундаментальных и честно рыночных параметров», то реализует свое право на валютные интервенции, чтобы стабилизировать курс. При этом он не стал озвучивать, при каком курсе доллара Нацбанк это сделает, чтобы «не приучать рынок к этому».

«Я не вижу оснований, чтобы тенге ослаб значительно. Но краткосрочные колебания возможны», - заключил Сулейменов.