Фильм «Бауырына салу» отобрали на «Оскар» от Казахстана

Казахстанский полнометражный фильм «Бауырына салу» Асхата Кучинчерекова отобрали на «Оскар» 2025 года в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщили на Instagram-странице картины.

«Бауырына салу» – это дебютный фильм Кучинчерекова. Картина рассказывает о мальчике, которого всю жизнь растила бабушка согласно традиции бауырына салу, но после ее смерти ему приходится возвращаться к биологическим родителям, уже чужим для него людям.

Фильм победил в нескольких номинациях на международных фестивалях в Австрии, Баку, Сан-Себастьяне, а также на Азиатско-Тихоокеанской кинопремии (APSA).

«Бауырына салу» был выдвинут от Казахстана, так как картина победила в номинации «Лучший фильм» казахстанской кинопремии «Тулпар». Победители этой номинации номинируются на соискание премии «Оскар» в категории «International Feature Film», однако окончательное решение принимает Оскаровский комитет при Союзе кинематографистов.

Картина вышла в казахстанский прокат в июле 2024 года. Фильм также будет показан зарубежным зрителям. Права на международный прокат ленты была выкуплена американской компанией Willa.

Напомним, что в прошлом году от Казахстана на «Оскар» не было отправлено ни одной картины, что вызвало очередной скандал в киносообществе.