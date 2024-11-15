Еврокомиссия оштрафовала Meta почти на 800 млн евро за нарушение законов о конкуренции

Компания оштрафована за то, что включила Facebook Marketplace в интерфейс соцсети
Европейская комиссия оштрафовала компанию Meta на 798 млн евро за то, что она включила свою коммерческую виртуальную доску объявлений Facebook Marketplace в интерфейс социальной сети, что, в свою очередь, ущемляет другие службы коммерческих объявлений, сообщает Русская служба ВВС.
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