Компания оштрафована за то, что включила Facebook Marketplace в интерфейс соцсети
Еврокомиссия оштрафовала Meta почти на 800 млн евро за нарушение законов о конкуренции
ФОТО REUTERS

Европейская комиссия оштрафовала компанию Meta на 798 млн евро за то, что она включила свою коммерческую виртуальную доску объявлений Facebook Marketplace в интерфейс социальной сети, что, в свою очередь, ущемляет другие службы коммерческих объявлений, сообщает Русская служба ВВС.

Это решение Еврокомиссия приняла по итогам расследования, которое она начала в 2021 году по жалобе конкурентов Meta. Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер заявила, что американская компания сознательно создала «такие преимущества для своей услуги, которых не могло быть у других провайдеров услуг объявлений онлайн».

В компании Meta считают, что Еврокомиссия не предоставила никаких доказательств того, что присутствие Facebook Marketplace в меню в социальной сети как-то навредило конкурентам или клиентам. Компания намерена подать апелляцию.

Ранее сообщалось, что Meta Platforms предстанет перед судом по иску Федеральной торговой комиссии США из-за обвинений в покупке Instagram и WhatsApp с целью подавления формирующейся конкуренции в социальных сетях. Суд считает, что Meta действовала незаконно, чтобы сохранить свою монополию на социальные сети. Она переплатила за Instagram в 2012 году и WhatsApp в 2014 году, чтобы устранить угрозы, вместо того чтобы конкурировать самостоятельно в мобильной экосистеме.

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