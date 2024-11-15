Минспорта обещает выплатить призовые победителям летних Азиатских игр-2023 до конца ноября

Министерство туризма и спорта больше года не может выплатить призовые победителям Летних Азиатских игр, прошедших в китайском городе Ханчжоу с 23 сентября до 8 октября 2023 года, а также тренерам спортсменов. Сумма задолженности превышает 400 млн тенге. Как сообщил заместитель председателя комитета по делам спорта и физической культуры министерства спорта Азамат Имашев на брифинге в Службе центральных коммуникаций в пятницу, деньги будут выплачены до конца ноября.

«По Азиатским играм: отработали совместно с канцелярией премьер-министра. Уже на подписи. Общая сумма по всем выплатам, тренерам и спортсменам составляет свыше 400 млн тенге. В этом месяце эти премиальные все получат 100%», - заявил Имашев.

Однако на этой неделе министр спорта Ербол Мырзабосынов заявил, что постановление правительства уже подписано.

«Постановление правительства вышло. Постановление подписано. Сейчас они получат. В силу определенных обстоятельств постановление вышло поздно. Это делается, чтобы было объективно, чтобы какие-нибудь тренера, специалисты которые не были задействованы в работе спортсменов, не получили эти призовые», - сообщал он.

В ответ на это Имашев дополнил, что постановление было на подписании на прошлой неделе. Он пообещал уточнить этот вопрос, но заявил, что деньги «в бюджете уже заложены». Он гарантировал, что спортсмены и тренеры получат выплаты до конца ноября.

Позже Имашев сообщил по телефону «Власти», что постановление подписано, бухгалтерия начала обрабатывать платежные документы и выплаты начнутся на следующей неделе.

Напомним, на Азиатских играх в 2023 году казахстанская сборная завоевала 80 медалей и заняла 11 место в медальном зачете, показав худший результат за всю историю участия страны в играх.