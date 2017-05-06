Повышение коснется военнослужащих Минобороны, КНБ, Нацгвардии и службы госохраны
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Зарплаты военнослужащих увеличатся на четверть с 1 июля - Назарбаев
фото жанары каримовой

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о решении повысить на 25% с 1 июля оклады военнослужащих министерства обороны, Комитета национальной безопасности, Национальной гвардии и Государственной службы охраны.

"Мы высоко оцениваем нелегкую службу, ратный труд во благо народа. В честь ознаменования 25-летия Независимости, 25-летия вооруженных сил, я принял решение повысить должностные оклады военнослужащих Минобороны, КНБ, Национальной гвардии и Государственной службы охранына 25 процентов с 1 июля. Видите, к наградам еще вот такое вам довольствие", - сказал Назарбаев в субботу в ходе церемонии вручения наград и званий военнослужащим в преддверии их профессионального праздника, отмечаемого в стране 7 мая.

Президент Казахстана, отметив доблесть и самоотдачу казахстанских военнослужащих, подчеркнул, что "государство, несмотря на трудности, прилагает все усилия, делает все для укрепления материально-технической базы и соответствующего довольствия военнослужащих".

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