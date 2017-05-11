Саудовская Аравия благодарит Казахстан за попытки решить проблемы исламского мира

Нурсултан Назарбаев встретился с государственным министром по делам Персидско-арабского залива Королевства Саудовская Аравия Самером Аль-Сабханом для обсуждения двустороннего сотрудничества двух стран, сообщает в четверг Акорда.

Во время беседы глава государства обратил внимание на весомые результаты, достигнутые по итогам его официального визита в Королевство Саудовская Аравия осенью прошлого года. Он подчеркнул, что за последние 25 лет отношения между Казахстаном и Саудовской Аравией развиваются в положительном ключе, налажен обмен опытом, достигнуты договоренности по широкому спектру вопросов.

Кроме этого, стороны обсудили актуальные темы повестки дня, в том числе вопросы региональной безопасности и разрешения межконфессиональных конфликтов. Назарбаев напомнил, что в недавнем очередном раунде переговоров по сирийскому конфликту в Астане приняли участие все представители сирийской оппозиции.

В свою очередь Самер Аль-Сабхан выразил благодарность президенту за возможность обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и передал слова приветствия Короля Саудовской Аравии.

«Мы выражаем благодарность Казахстану за его вклад в решение вопросов касающихся исламского мира, в том числе и за стремление прекратить кровопролитие в Сирии. В отношении сирийского вопроса Королевство Саудовская Аравия считает, что подобные конфликты должны решаться путем политического урегулирования. Мы разделяем Ваше видение разрешения этой проблемы исключительно мирным способом», - сказал Самер Аль-Сабхан.