Более 900 тысяч школьников участвуют в программе по антикоррупционному воспитанию

Министерство образования и науки утвердило программу «Концептуальные основы воспитания», в которую заложены основы аникоррупционного воспитания среди школьников. К воспитательной работе уже подключились 90% общеобразовательных школ страны и боле 900 тысяч учеников, сообщил в четверг в ходе брифинга в агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции директор департамента антикоррупционной политики Салауат Муксимов.

«По инициативе Агентства утверждена подробная программа воспитательной работы в средних учебных заведениях, то есть в школах. В результате, свыше в 90% общеобразовательных школ созданы добровольные «Адал ұрпақ». Членами клубов стали 900 тысяч учащихся. В сентябре запланированы их областные слеты, на которых школьники будут подводить итоги проведенной работы, и обмениваться мнениями», - сообщил Муксимов.

Кроме того, по его словам, министерство образования и науки пересмотрело «самый важный документ», посвященный воспитанию в учебных заведениях и утвердило программу

«Концептуальные основы воспитания», в которой заложены элементы антикоррупционного воспитания.

«В рамках этой концепции мы разработали программу, в нее включается проведение антикоррупционных мероприятий в школьной среде, и здесь целевой аудиторией являются ученики с 5 по 11 классы», - пояснил директор департамента.

Согласно этой программе, отметил он, проводятся отдельные внеклассные мероприятия, такие как конкурс видеороликов, связанных с вопросами пропаганды честности и неподкупности и конкурс рисунков, где активно пропагандируется имидж государственной службы новой формации.

«В рамках антикоррупционного воспитания не обязательно говорить о вопросах коррупции. Здесь мы говорим о вопросах добропорядочности, честности, неподкупности. Эта работа проводится с учетом возрастных особенностей детей», - добавил Муксимов.

По итогам прошлого года, рассказал он, в сфере образования, а это в большей степени подразделения местных исполнительных органов, было осуждено 89 человек. Преимущественно, преступления связаны с деятельности квазигосударственного сектора — это средние школы и дошкольные учреждения. Распространены вопросы с начислением заработной платы «мертвым душам», вопросы связанные с закупом разных товаров и услуг. «В этих вопросах, отсутствие необходимых знаний, в том числе, и в вопросах законодательства противодействии коррупции, позволяют директорам школ, дошкольных учреждений совершать коррупционные действия. Поэтому сегодня мы своей целью ставим масштабное антикоррупционное разъяснение, в том числе и в сфере образования.

С 5 по 11 класс расписывается, какие мероприятия клубы должны. В этой программе обозначены театральные постановки в старших классах, где они в сценариях могут нести идею неподкупности и честности, и другие мероприятия», - заключил директор департамента.