Ранее университету прекратили федеральное финансирование
Гарвардский университет может лишиться возможности принимать иностранных студентов
ФОТО REUTERS

Гарвардский университет может лишиться возможности принимать иностранных студентов, если не выполнит требования администрации Дональда Трампа, которые учебное заведение расценило как давление, сообщает Reuters.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм объявила в среду о прекращении предоставления Гарварду двух грантов на общую сумму более $2,7 млн, требуя предоставить к 30 апреля отчеты о владельцах иностранных студенческих виз.

«И если Гарвард не сможет подтвердить, что он полностью соблюдает требования к отчетности, университет потеряет привилегию принимать иностранных студентов», - говорится в заявлении министра.

Ранее администрация Трампа пригрозила университетам сокращением федерального финансирования из-за пропалестинских протестов в кампусах против военного нападения Израиля на сектор Газа. Трамп называет протестующих угрозой внешней политике, антисемитами и сочувствующими ХАМАС. Администрация Трампа также пытается депортировать некоторых иностранных протестующих и отозвала сотни виз по всей стране.

Гарвард же заявлял, что борется с антисемитизмом и другими предрассудками в своем кампусе, сохраняя при этом академические свободы и право на протест. Университет отклонил требования администрации Трампа, которая в конце марта решила пересмотреть федеральные контракты и гранты Гарварду на сумму $9 млрд и призвала запретить носить маски, отменить программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности, чтобы университет мог продолжать получать федеральное финансирование. В итоге было заморожено финансирование на сумму $2,3 млрд, а налоговая служба США планирует отменить статус Гарварда, освобожденного от налогов. Это, по утверждению вуза, сократит финансовую помощь студентам и приведет к отказу от некоторых важнейших программ медицинских исследований.

Гарвардский университет считает, что выполнение требований администрации Трампа позволит федеральному правительству контролировать сообщество Гарварда и поставит под угрозу «ценности школы как частного учреждения, преданного поиску, производству и распространению знаний».

Администрация Трампа также заморозила или отменила часть финансирования таких университетов, как Колумбийский, Пристонский, Брауновский, Корнелский и Северо-Западный.

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