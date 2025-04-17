Гарвардский университет может лишиться возможности принимать иностранных студентов, если не выполнит требования администрации Дональда Трампа, которые учебное заведение расценило как давление, сообщает Reuters .

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм объявила в среду о прекращении предоставления Гарварду двух грантов на общую сумму более $2,7 млн, требуя предоставить к 30 апреля отчеты о владельцах иностранных студенческих виз.

«И если Гарвард не сможет подтвердить, что он полностью соблюдает требования к отчетности, университет потеряет привилегию принимать иностранных студентов», - говорится в заявлении министра.

Ранее администрация Трампа пригрозила университетам сокращением федерального финансирования из-за пропалестинских протестов в кампусах против военного нападения Израиля на сектор Газа. Трамп называет протестующих угрозой внешней политике, антисемитами и сочувствующими ХАМАС. Администрация Трампа также пытается депортировать некоторых иностранных протестующих и отозвала сотни виз по всей стране.

Гарвард же заявлял, что борется с антисемитизмом и другими предрассудками в своем кампусе, сохраняя при этом академические свободы и право на протест. Университет отклонил требования администрации Трампа, которая в конце марта решила пересмотреть федеральные контракты и гранты Гарварду на сумму $9 млрд и призвала запретить носить маски, отменить программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности, чтобы университет мог продолжать получать федеральное финансирование. В итоге было заморожено финансирование на сумму $2,3 млрд, а налоговая служба США планирует отменить статус Гарварда, освобожденного от налогов. Это, по утверждению вуза, сократит финансовую помощь студентам и приведет к отказу от некоторых важнейших программ медицинских исследований.

Гарвардский университет считает, что выполнение требований администрации Трампа позволит федеральному правительству контролировать сообщество Гарварда и поставит под угрозу «ценности школы как частного учреждения, преданного поиску, производству и распространению знаний».

Администрация Трампа также заморозила или отменила часть финансирования таких университетов, как Колумбийский, Пристонский, Брауновский, Корнелский и Северо-Западный.