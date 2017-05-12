Мир за ночь. 11-12 мая 2017 года

В результате правительственного кризиса в Венесуэле, за последние несколько месяцев инфляция в стране превысила 90%. Акции протеста против президента Николаса Модуро начались и за пределами Венесуэлы — протестующие собрались у здания посольства Венесуэлы в Мадриде, заблокировав выход его сторонникам.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Москве гражданина одной из республик Средней Азии Мухамадюсупа Эрматова, связанного с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым, устроившим теракт в метро Санкт-Петербурга, пишет «Коммерсаент». В сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России, указано, что он причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ. Накануне официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о предъявлении обвинения трем фигурантам уголовного дела о теракте в петербургском метро. В результате взрыва на перегоне станций метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, включая террориста-смертника, еще около 50 получили ранения. В рамках расследования дела арестованы десять человек. Ответственность за теракт взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» группировка.

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) за последние шесть недель арестовала 1378 человек в ходе масштабной операции против криминальных банд. По информации СМИ, 1095 человек признаны участниками преступных группировок, еще 238 человек были арестованы по различным уголовным и административным делам. Более 900 арестованных – граждане США, сообщает Русская служба ВВС.

Целью операции был арест участников международных криминальных сделок, связанных с контрабандой оружия, торговлей людьми и убийствами. Полицейские также изъяли 238 единиц оружия и почти 270 кг наркотиков на сумму почти в полмиллиона долларов. По предварительным данным, арестованные были участниками нескольких банд из Лос-Анджелеса, а также из Сальвадора и Мексики.

Инфляция Венесуэле к началу мая поднялась до уровня в 92,8%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад об индексе потребительских цен, подготовленном национальной ассамблеей Венесуэлы. Еще в апреле показатель инфляции был на уровне 16,5%. Как уточнил участник парламентской комиссии по финансам Анхель Альварадо, проходящие в Венесуэле антиправительственные манифестации обосновываются, в числе прочего, экономическими и социальными причинами.

«Страна, где единственный растущий экономический показатель — это инфляция, порождает беспокойство у молодежи, и перед лицом угрозы будущего в нищете люди вышли на улицы, рискуя своими жизнями, чтобы восстановить принадлежащую им страну»,— цитирует El Nacional парламентария.

Волна массовых демонстраций в стране началась в конце марта, когда Верховный суд Венесуэлы, поддерживающий президента Николаса Мадуро, лишил парламент законодательных прав и переложил их на себя. Демонстранты протестуют против изменения конституции страны и требуют отставки президента.

В Москве начнется первый процесс над участником антикоррупционной акции в центр Москвы 26 марта, 2017 года: Тверской суд Москвы проведет предварительные слушания по уголовному делу в отношении 28-летнего Юрия Кулия, его обвиняют в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов в ходе акции протеста, пишет ТАСС.

Согласно закону, предварительные слушания пройдут в закрытом режиме. В ходе заседания суд рассмотрит ходатайства сторон, а также определит даты рассмотрения дела по существу.