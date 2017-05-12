На большей части Казахстана сохраняется неустойчивая погода

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается дождь, гроза, град, усиление ветра, сообщает Казгидромет.

На западе и севере Казахстана 12 мая температура днем в среднем составит +12…+14°С, в Актау ожидается дождь.

«В Карагандинской, Костанайской, днем в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, местами порывы 25 м/с, днем местами град. В Алматинской области ночью и утром ожидается местами туман. В Мангыстауской области ожидается ночью и утром местами град, ветер 15-20 м/с. В Кызылординской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей», – говорится в сообщении.

В Алматы днем 12 мая температура воздуха прогреется до +28…+30 градусов выше нуля, вечером – +12…+14°С, переменная облачность, без осадков. В Астане также прогнозируется переменная облачность, без осадков, Температура ночью +14…+16°С, днем +27…+29°С.