При Минкультуры создан научно-исследовательский центр «Сакральный Казахстан»

Научно-исследовательский центр «Сакральный Казахстан» возглавил кандидат исторических наук Берик Абдыгалиулы. Центр займется исследовательской работой по краеведению и популяризацией истории «малой родины» совместно с музеями, архивами и школами Казахстана, сообщает пресс-служба министерства культуры и спорта.

Центр создан в рамках программы модернизации общественного сознания, предложенной Нурсултаном Назарбаевым:

«Целью деятельности Научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» является научно-исследовательская работа по краеведению, просветительская работа в области краеведения, методическое обеспечение краеведческой деятельности в республике, организация научно-исследовательских мероприятий краеведческой тематики в активном сотрудничестве с государственными и общественными краеведческими организациями, местными государственными органами, образовательными учреждениями, архивами, музеями Казахстана. Планируется внедрение в образовательный процесс проведение краеведческих работ, улучшение экологии и благоустройства населенных пунктов, восстановление культурных объектов и исторических памятников», – говорится в сообщении пресс-службы.

Руководителем центра «Сакральный Казахстан» назначен кандидат исторических наук, советник директора Казахстанского института стратегических исследований Берик Абдыгалиулы.